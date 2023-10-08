Названа причина высокого авторитета Путина в США Журналист Вароли: критика Путина Байденом повышает авторитет лидера России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Критика президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина повышает авторитет последнего среди американцев, заявил журналист Джон Вароли в беседе с RNN. Он назвал парадоксальными высказывания главы Белого дома в адрес главы российского государства.

Для многих доверие к Байдену подорвано, что привело к парадоксальному сценарию, в котором его критика Путина может непреднамеренно повысить авторитет российского лидера, — высказался журналист.

Он пояснил: называя Путина «злодеем», Байден заставил сограждан задуматься о том, что настоящий «плохой парень» сидит не в Кремле, а в Белом доме.

По словам Вароли, главная проблема США — не внешние противники, а внутренние проблемы, до которых властям нет дела.

Ранее американский политолог Дмитрий Саймс рассказал о том, что происходит в преддверии американских президентских выборов. Против действующего президента США Джо Байдена была начата процедура разбирательства в рамках импичмента, которую поручил начать спикер нижней палаты парламента США Кевин Маккарти. По мнению Саймса, это уравняет его шансы с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Политолог уточнил, что это еще не сам импичмент, а только еще начало процедуры по сбору информации, но это важный шаг, который позволит начать серьезное разбирательство в отношении Байденов.