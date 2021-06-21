Парадокс Пашиняна: военное фиаско обеспечило премьеру политическую победу

Предварительные итоги досрочных парламентских выборов в Армении подвели черту под предположениями о том, как поражение в 44-дневной войне повлияло на судьбу Никола Пашиняна. Политику, пришедшему к власти на волне «бархатной революции», удалось не только удержаться на своём месте, но и получить необходимое для принятия решений большинство голосов. Пока его основные оппоненты, объединившиеся вокруг фигуры экс-президента Роберта Кочаряна, объясняют этот феномен применением административного ресурса, сторонние наблюдатели подмечают, что победу сторонников Пашиняна не могли не обеспечить мирные договорённости по Карабаху.

Окончательные итоги выборов будут подведены примерно через неделю. Однако ЦИК Армении уже представил предварительные результаты. Согласно этим выводам, партия «Гражданский договор» во главе с Пашиняном получила конституционное большинство и, соответственно, возможность создать правительство. Её основные соперники в лице блока «Армения», который возглавил Кочарян, заняли только второе место (21%). На третьем месте — блок «Честь имею» (5,2%) экс-главы Совета нацбезопасности страны Артура Ванецяна и бывшего президента Сержа Саргсяна.

Никол Пашинян Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Согласно избирательному кодексу, для получения конституционного большинства необходимо набрать 54%. Интрига по поводу того, достиг ли «Гражданский договор» этого показателя, сохранялась почти до последнего. По правилам, если ни одна партия не набрала 54%, то у всех участвовавших в выборах сил есть шесть дней на создание коалиционного правительства.

Пашинян утверждает, что победа на выборах обеспечила переход от «бархатной» к «стальной революции», который позволит ему использовать более жёсткие управленческие методы и установить в Армении «диктатуру закона». Политик сообщил, что в ближайшее время начнёт консультации со всеми «здоровыми политическими силами», чтобы наметить дальнейший план действий.

Мы привлечём здоровые силы для решения стоящих перед страной проблем. Народ дал мне мандат для управления, но мы сделаем максимум, чтобы обсудить и сплотить вокруг мандата все здоровые общественные ресурсы, — пообещал и. о. премьера.

Феномен победы Пашиняна не мог не поставить в тупик тех, кто считал, что итоги 44-дневной войны в Карабахе «похоронили» карьеру главы правительства. Оппоненты и. о. премьера, впрочем, нашли этому быстрое объяснение: административный ресурс и массовые фальсификации. Так, в заявлении блока «Армения» говорится о беспрецедентном количестве нарушений в пользу «Гражданского договора», что ставит под сомнение представленные ЦИКом результаты. Большие показатели Пашиняна противоречат «результатам опросов, в том числе международных, а также здравому смыслу», аргументировали сторонники Кочаряна, разочарованные поражением.

Самая серьёзная причина недоверия — это сотни сигналов, поступающих с разных избирательных участков, что свидетельствует о систематической, заранее спланированной фальсификации результатов выборов. Блок «Армения» не примет результаты выборов до тех пор, пока все проблемные вопросы не будут прояснены, — говорится в заявлении противников Пашиняна.

Впрочем, тезис блока «Армения» о «совершенно иных общественных настроениях», который он противопоставляет результатам голосования, можно будет верифицировать только масштабностью протестных акций, если такие развернутся на улицах в ближайшие дни. Пока что это единственный путь оппозиции доказать значимость своего ресурса поддержки.

Роберт Кочарян Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Однако у наблюдателей есть другое объяснение феномену сохранения Пашиняна у власти: для Армении голосование являлось не просто выбором кандидата и партии, а попыткой сказать «нет» тому развитию событий, которое вызывает наибольшее отторжение. Опция «вернуть Кочаряна», по-видимому, пугала большинство избирателей перспективами не только риторического, но и весьма реального реваншизма в Карабахе. По крайней мере, о соответствующем настрое свидетельствовали сами заявления экс-президента. Совсем не исключено, что в Армении, кроме того, попросту сохранились воспоминания о том, как прежняя элита умела извлекать выгоду из обострений вокруг Карабаха.

Это не могло не создать выгодный для Пашиняна контраст. Его кандидатура стала для избирателей олицетворением альтернативы не только во внутренней политике, но и в том, что касается взаимоотношений с соседями. В этом плане результаты «Гражданского договора» могут свидетельствовать о существовании общественного запроса на мир и сохранение той ситуации, которой с трудом удалось достичь благодаря трёхсторонним договорённостям 2020 года.