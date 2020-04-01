https://static.news.ru/photo/ace66512-7408-11ea-a10b-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Парад Победы 9 мая в Минске пройдёт вечером и продлится около часа. В настоящее время ведётся подготовка к мероприятию, которое завершится плац-концертом сводной роты почётного караула и выступлением сводного оркестра.

Генеральные репетиции, как ожидается, пройдут 5 и 7 мая, сообщается на сайте Министерства обороны Белоруссии. В параде примет участие и российская техника.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявлял, что 9 мая намерен приехать в Москву и принять участие в торжествах по случаю 75-летней годовщины завершения Великой Отечественной войны. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что изменений в планах о проведении парада из-за пандемии коронавируса нет, писал NEWS.ru.