Страны НАТО активно обсуждают приглашения на парад Победы, отправленные Россией их руководителям, сообщают британские СМИ. Запад пытается выработать общую позицию по этому вопросу: посылать ли официальных лиц на празднование 75-летия победы над нацистской Германией в Москве, и если да, то кого. Ситуацию осложняет то, что некоторые лидеры, судя по всему, не собираются советоваться с союзниками.

В данный момент США и Великобритания обсуждают скоординированный ответ на российские приглашения Дональду Трампу и Борису Джонсону, пишет , в частности, британская газета The Guardian. Глава Белого дома, судя по всему, настроен на поездку в Москву — об этом говорил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, и эксперты, отмечавшие, что оправдание в деле по импичменту развязало Трампу руки.

Трамп не раз, в том числе во время моего визита в Вашингтон, подчеркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график, — заявил Лавров в декабре 2019-го.

Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Но премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, похоже, не так однозначно смотрит на перспективу посетить Москву в мае. Дискуссию осложняет не только непредсказуемость Трампа, но и то, что президент Франции Эммануэль Макрон уже принял приглашение российского коллеги Владимира Путина, не дожидаясь общего решения стран НАТО. Между тем, европейские страны считают, что присутствие их лидеров на параде Победы негативно скажется на их имидже и станет косвенным одобрением действий России в Донбассе, Крыму и Сирии.

Западным лидерам не следует чествовать армию, которая оккупировала часть Украины, и отдавать дань уважения отрядам, которые убивают людей в Идлибе, — приводит The Guardian слова неназванного европейского дипломата.

С другой стороны, отказ почтить память павших во Второй мировой войне тоже может негативно сказаться на имидже Запада. Поэтому среди компромиссных вариантов рассматривается участие зарубежных лидеров в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата, но отказ посетить военный парад на Красной площади. Другая обсуждаемая возможность — сбалансировать участие в московских торжествах посещением мероприятий в Киеве, намеченных на 8 мая.

Украинские власти уже дали понять, что отпразднуют 75-летие победы в Великой Отечественной войне по-своему и тоже хотят видеть в своей столице мировых лидеров. Впрочем, разные даты торжеств в России и Украине действительно позволяют официальным лицам иностранных государств побывать и там, и там. В том числе — украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Он также получил приглашение российской стороны, но до сих пор на него не ответил. Поэтому партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» 17 февраля потребовала от главы государства дать чёткий ответ: собирается ли он ехать в Москву на 9 мая.

Кроме Зеленского, Макрона, Джонсона и Трампа, Россия пригласила посетить парад Победы канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Турции Реджепа Эрдогана, руководителей Китая и КНДР Си Цзиньпина и Ким Чен Ына, лидеров стран ШОС, ОДКБ и других. В Польшу приглашение намеренно не отправили. Хотя весьма маловероятно, что кто-то из польских официальных лиц согласился бы приехать в Москву.

Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В прошлом году Польша не пригласила российских представителей на 80-летнюю годовщину начала Второй мировой войны. Варшава объяснила это тем, что памятное мероприятие было предназначено только для её друзей и союзников. В то же время Владимир Путин получил от польского музея приглашение на годовщину освобождения нацистского концлагеря в Освенциме, но предпочёл посетить приуроченный к этой дате форум, проходивший в Израиле.

В последний раз Москва приглашала внушительный список мировых лидеров на юбилейный парад в 2015 году. Тогда из-за событий в Крыму и Донбассе в российскую столицу отказались приехать большинство приглашенных, и в последующие годы мероприятия 9 мая посещали лишь несколько глав дружественных стран. Поэтому парад Победы 2020-го станет для Кремля своеобразным тестом на прорыв изоляции: если он соберёт достаточное число знаковых гостей, образ России как нерукопожатной страны для Запада, вполне возможно, пошатнётся.