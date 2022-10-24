Парад парнокопытных: более тысячи овечек прогулялись по центру Мадрида

Фото: Gustavo Valiente/Xinhua/Globallookpress

Овцы и козы пересекают город во время 24-го фестиваля отгонного животноводства в Мадриде, Испания

Жители и гости испанской столицы стали свидетелями необычайного зрелища: в выходные через весь Мадрид проследовала гигантская процессия — примерно 1200 овец, а с ними за компанию 300 козочек. Ради них в городе перекрыли движение — автомобилисты потеснились, уступив животным древний пастуший маршрут, по которому еще в Средние века их предков отгоняли с летних северных пастбищ в горах на зимовку в низины.

Шествие, которое было организовано в рамках 29-го фестиваля La Fiesta de la Trashumancia, воссоздает старинную традицию испанских пастухов. Еще в 1418 году они заключили договор о сезонном прогоне скота с властями города, который распахивал ворота перед животными за плату в 50 мараведи. Ритуал возродили в 1994 году. Вот и на этот раз мэр столицы Хосе Луис Мартинес-Альмейда в образе простого пастуха с посохом присоединился к процессии. И когда часы на ратуше пробили час дня, он принял от фермеров символические монетки.

Как пишет газета El Mundo, «овечий парад» всякий раз приносит огромную радость и детям, и взрослым — они могут погладить теплых и добрых овечек и, конечно же, сделать с ними селфи. Праздник сопровождается национальными песнями и танцами под бубны, волынки и кастаньеты.

Вообще-то сезонное перемещение скота в Испании сейчас практикует лишь небольшая группа аграриев. Они настаивают, что важно сохранить эту культурную традицию, у которой есть и важное экологическое измерение. Считается, что земли, которые утаптывают овечки своими копытами, лучше восстанавливаются после лесных пожаров, от которых в последние годы особенно страдает юг Европы.