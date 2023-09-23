Парад, концерты и стрельба из ружей: как проходит Октоберфест в 2023 году

Фото: IMAGO/Isabelle Ouvrard/Global Look Press

Пивной фестиваль Октоберфест

Известный на весь мир фольклорный фестиваль Октоберфест снова развернулся в Мюнхене. В прошлом году мероприятие посетили 5,7 млн человек. Как ожидается, этой осенью гостей будет гораздо больше. Фестиваль должен был стать 190-м по счету, но в 2020 и 2021 годах Октоберфест не проводили из-за пандемии коронавируса.

Мероприятие началось с выступления мэра города Дитера Райтера, который торжественно открыл бочонок с пивом. Первую кружку по традиции он передал премьер-министру Баварии Маркусу Зедеру. Затем прогремел ружейный салют, ознаменовавший старт фестиваля.

На лугу Терезы в центре Мюнхена развернули 38 фестивальных шатров. 17 сентября в рамках фестиваля прошел костюмированный парад, а завтра, 24 сентября, гости смогут посетить большой концерт.

Согласно правилам, продавать пиво на Октоберфесте могут исключительно местные традиционные пивоварни, которые готовят напиток в соответствии с Баварским законом о чистоте, принятым еще в 1487 году. Сейчас таковыми являются Spaten-Franziskaner-Brau, Augustiner-Bräu, Paulaner, Hacker-Pschorr, Hofbrau и Lowenbrau. Судя по данным с официального сайта Октоберфеста, одна кружка пива обойдется посетителю примерно в €15 (более 1,5 тысячи рублей). Это почти на €1 дороже, чем годом ранее.

Хотя Октоберфест с немецкого переводится как «октябрьский фестиваль», праздновать его начинают еще в сентябре. Мероприятия длятся примерно 16 дней и заканчиваются в первое воскресенье октября. С 2000 года, когда первое воскресенье октября выпадает на 1-е или 2-е число, Октоберфест автоматически переносится на День немецкого единства, то есть на 3 октября.

История фестиваля, который жители Мюнхена называют die Wiesn, началась в 1810 году. Тогда наследный принц Людвиг женился на принцессе Терезе Саксонской-Хильдбургхаузенской. В честь свадьбы на полях перед городскими воротами были организованы гулянья, ставшие в итоге регулярными. Мюнхенцы считают, что Октоберфест надо посетить хотя бы три раза: с друзьями, коллегами по работе и с семьей.