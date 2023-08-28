Папу римского осудили за обращение к российской католической молодежи

Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папу римского Франциска осудили за выступление на Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге, в ходе которого понтифик призвал россиян никогда не забывать, что они являются наследниками великой империи. Пользователи Twitter (X) с Украины и стран Балтии заявили, что так глава Римско-католической церкви призвал россиян быть «имперцами», и обвинили Ватикан в сотрудничестве с фашистами, «как во времена Гитлера», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Папа Франциск, возможно, испытывает ностальгию по старой доброй католической церкви, которая когда-то была «великой» смертоносной организацией. Этим объясняется его отношение к Российской империи, — написал один из пользователей.

Юзеры, осудившие понтифика за его речь, высказали мнение, что папа стал жертвой устаревших представлений.

25 августа папа римский выступил на встрече по видеосвязи. Перед благословением он завершил свою речь, призвав молодых россиян «никогда не отказываться от своего наследства» и помнить, что они являются «наследниками великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II».

Ранее Франциск назвал главным грехом современной журналистики дезинформацию. Понтифик отметил, что журналисты нередко прибегают к клевете и любят скандалы, потому что за них «хорошо платят».