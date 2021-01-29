Папе римскому посоветовали отказаться от макарон и пирожных

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Главе Римской католической церкви Франциску врачи порекомендовали сесть на диету и исключить из рациона макароны и кондитерские изделия.

У понтифика диагностировали ишиас (защемление седалищного нерва), и чтобы избавиться от болей в спине, ему необходимо похудеть. Медики посоветовали папе римскому включить в меню овощи, фрукты, рис и оливковое масло. Кроме того, ему рекомендовали принимать пищу небольшими порциями.

Специалисты отметили, что Франциск отличается хорошим аппетитом, однако если он будет придерживаться рекомендованной диеты, то ему удастся справиться с недугом, сообщает издание The Sun.

Ранее NEWS.ru писал, что папа римский не смог провести новогоднюю вечерню из-за плохого самочувствия. Вместо него это сделали кардинал Джованни Батиста Ре и госсекретарь Святого престола Пьетро Паролин. В середине января стало известно, что Франциск сделал прививку от коронавируса.