Папа римский заявил о нападении террористов на историю

https://static.news.ru/photo/0587bbc8-7e6a-11eb-bcda-96000091f725_660.jpg Фото: Ã‚Â©VATICAN MEDIA/Global Look Press

Террористы, которые напали на Ирак, совершили атаку на саму историю. С таким заявлением во время первого визита в ближневосточную страну выступил папа римский Франциск.

Глава Ватикана прибыл в Ирак с четырёхдневным официальным визитом. В субботу, 6 марта, Франциск встретился в Наджафе с духовным лидером иракских шиитов аятоллой Али ас-Систани. В процессе выступления в городе Ур в пригороде Багдада папа римский сказал, что террор, напавший на Ирак, атаковал часть истории. Франциск подчеркнул, что насилие не исходит от религии.

Действовать порознь нельзя. Так как мы те, кто должен строить на этой земле.<...> Мира не может быть без мирного сосуществования, — цитирует Франциска телеканал «Ас-Сумария».

После этого папа римский призвал представителей всех конфессий молиться вместе и «видеть друг друга». Затем в городе состоялась общая молитва с участием членов разных религиозных общин.

Как ранее передавал NEWS.ru, Франциск 5 марта начал свой четырёхдневный визит в Ирак. После десятилетий войн и притеснений в ближневосточной республике осталось не так много христиан. Маловероятно, что сбежавшие от преследований представители религиозного меньшинства вернутся в Ирак после знакового визита понтифика, но Ватикан надеется, что сможет предотвратить исход оставшихся в стране верующих. Однако турне подверглось критике ещё до его начала.