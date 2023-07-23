Папа римский захотел поговорить с патриархом Кириллом в аэропорту ТАСС: папа римский предложил встретиться с патриархом Кириллом в аэропорту Москвы

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Папа римский Франциск

Папа римский Франциск предложил встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из аэропортов Москвы, пока борт понтифика будет проходить процесс дозаправки в ходе его визита в Монголию или по пути обратно, заявил ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, ссылаясь на личный разговор с понтификом. По его словам, предстоятели Католической и Православной церквей впервые встретились в 2016 году в аэропорту Гаваны, поэтому можно провести похожую встречу.

Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию. Тогда он должен будет в Москве в одном из аэропортов сесть на дозаправку, — сказал Севастьянов.

7 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Ватикан пока не предпринял никаких практических шагов по организации визита папского спецпосланника в Москву. При этом дипломат указала, что Москва положительно оценивает попытки Франциска способствовать урегулированию украинского кризиса.

В конце июня патриарх Кирилл все же провел встречу с посланником папы римского по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи. По словам предстоятеля РПЦ, «важно, чтоб все силы мира объединялись для предотвращения крупного вооруженного конфликта».