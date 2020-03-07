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Полиция Украины привлекла к административной ответственности жительницу Черновцов за распространение ложной информации по ситуации с коронавирусом. Слухи, по версии правоохранительных органов, она транслировала в интервью журналистам.

В пресс-службе МВД подчеркнули, что эти «действия могли привести к социальной напряжённости, нарушению общественного порядка и другим негативным последствиям». Теперь женщине грозит штраф или принудительные работы. О первом зафиксированном в...