Папа римский Франциск проведёт воскресную аудиенцию (8 марта) из библиотеки Апостольского дворца через онлайн-стриминг в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса.
Молитва будет транслироваться в прямом эфире [YouTube-канала] Vatican News и на экранах на площади Святого Петра и распространяться Vatican Media среди средств массовой информации, которые сделают об этом запрос, — говорится в сообщении службы печати Святого престола.
Аналогичные меры также будут приняты для аудиенции понтифика в среду, 11 марта.
Как ранее писал NEWS.ru, пациента с коронавирусом изолировали от общества в Ватикане. Это первый подтверждённый случай заражения COVID-19 на территории города-государства, являющегося резиденцией папы римского.
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