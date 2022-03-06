Папа римский выразил готовность Ватикана помочь Украине

Папа римский Франциск сообщил, что Ватикан готов сделать всё ради достижения мира на Украине. Специально для этого он отправил в регион двух кардиналов.

Святой престол готов сделать всё, чтобы достигнуть мира на Украине. В эти дни туда отправились два кардинала, чтобы помочь населению, — цитирует понтифика ТАСС.

Также папа римский настаивает на прекращении военных действий, диалоге и уважении международных прав, назвав происходящее на Украине «сумасшествием».

Кроме того, по его словам, Украина «всё больше нуждается в гуманитарной помощи», в связи с чем он призвал организовать гуманитарные коридоры для облегчения оказания помощи населению.

Ранее украинская сторона отказалась от гарантий соблюдения режима тишины в Мариуполе и Волновахе, сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Накануне Басурин сообщил, что утром 6 марта в Мариуполе и Волновахе вновь будут открыты гуманитарные коридоры. Он выразил надежду, что украинские военные разблокируют выход из населённых пунктов, дав дорогу мирным жителям.