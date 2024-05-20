Папа римский вынес неожиданный вердикт однополым бракам Папа римский Франциск: Ватикан не готов благословлять однополые союзы

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск заявил, что Ватикан не пересматривал своего подхода к однополым парам, так как церковь признает таинство брака как неразрывный союз между мужчиной и женщиной. Как передает Fox News, такое заявление понтифик сделал в беседе с журналистом. Интервьюер обратил внимание на то, что в прошлом году Франциск «позволил католическим священникам благословлять однополые пары». Папа римский же указал на возникшее недоразумение.

Нет, то, что я позволил, — это не благословлять союз. Этого нельзя сделать, потому что это не таинство. Я не могу. Господь сделал это таким образом. Благословлять каждого человека — да. Благословение для всех. Для всех. Однако благословлять союз гомосексуального типа противоречит данному праву, закону церкви, — сказал понтифик.

Ранее Франциск подписал документ, согласно которому меняются правила признания новых явлений духовного толка сверхъестественными. Согласно опубликованному Дикастерией доктрины веры документу, теперь определять сверхъестественность явлений, а также «утверждать с моральной уверенностью, что они имеют божественное происхождение», не могут ни региональные епископы, ни ватиканские учреждения.

Такое право полностью остается за папой римским. Пользоваться им можно лишь в исключительном случае. Данная инициатива связана с борьбой с мошенничеством.