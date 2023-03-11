Папа римский выдвинул условия для поездки в Киев Папа римский заявил, что поедет в Киев только при условии визита в Москву

Фото: Stefano Carofei/Keystone Press Agency/Global Look press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск заявил, что готов поехать в Киев только при условии того, что его примут в Москве. В беседе с аргентинской газетой La Nacion он подчеркнул, что не видит в этом ничего невозможного. По его словам, все зависит от президента России Владимира Путина.

Я готов поехать в Киев. Я хочу в Киев. Но при условии выезда в Москву. Я хожу в оба места или ни в одно. Это не невозможно. <...> Мы надеемся, что сможем это сделать, да. Я не закрывал эту дверь. <...> Может он [Путин. — NEWS.ru] где-то отвлечется и откроет ее, я не знаю, — сказал Папа Франциск.

Он отметил, что не говорил с Путиным почти с начала военной операции на Украине. Понтифик признался, что не жалеет об этом, и пытается наладить дипломатические связи между Россией и Украиной. При этом он признался, что не верит в проведение двусторонней встречи Путина с президентом Украины Зеленским в Ватикане.

Ранее папа римский составил план мирного урегулирования на Украине. Глава Ватикана предложил сторонам конфликта отказаться от военной помощи других государств, а также призвал к справедливому инклюзивному миру. До этого Франциск попросил россиян о прощении в честь Прощеного воскресенья, отмечаемого православными христианами.