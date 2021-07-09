Папа римский впервые после операции появился перед верующими

Папа римский Франциск впервые после операции на кишечнике, которая была сделана ему неделю назад, 11 июля около полудня (в 12:58 мск) появился перед верующими на балконе 11-го этажа римской больницы «Агостино Джемелли», где находится его палата. Об этом сообщил портал Vatican news.

Встреча была приурочена к полуденной молитве «Ангел Господень». При этом Франциск выглядел несколько утомлённым, однако с видимым удовольствием приветствовал собравшихся у здания больницы верующих, сообщает издание.

Появление понтифика на балконе собравшиеся встретили радостными криками и бурными аплодисментами. Папа поблагодарил их за поддержку и заявил, что во время госпитализации укрепился во мнении о том, насколько важно хорошее, доступное для всех, бесплатное медицинское обслуживание и система здравоохранения, которая его гарантирует.

Ранее сообщалось. что в начале апреля папа римский Франциск впервые за несколько месяцев после литургии пожал руки всем присутствовавшим в храме. Прихожане на фоне ограничительных мер из-за COVID-19 долгое время не могли подойти к понтифику, чтобы пожать или поцеловать ему руку, а число мирян на каждой службе резко сократили.