Папа римский вновь «увернулся» от поездки на Украину Папа Римский выразил желание приехать ты Украину «в подходящий момент»

Фото: Fabio Frustaci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск вновь заявил, что действительно хотел бы побывать на Украине, но отметил, что сначала ему нужно дождаться подходящего момента, пишет News Rebeat. По словам понтифика, для начала он хочет встретиться с представителями украинских властей, чтобы поговорить с ними и понять, возможна ли такая поездка в целом.

Я хотел бы поехать на Украину, но должен подождать подходящего момента, — сказал папа римский на встрече с группой детей.

Встреча папы римского с подростками прошла в Сан-Дамасо в рамках инициативы «Двор детей». Понтифик встретился с группой примерно из 160 ребят, среди которых были слепые и слабовидящие. Кроме того, там присутствовали и несколько беженцев с Украины. Один из них и спросил Франциска о том, собирается ли он в ближайшем будущем посетить украинскую территорию.

В прошлый раз на тему поездки на Украину понтифик рассуждал в начале апреля. Тогда он дал пресс-конференцию на борту самолета и выразил свои сомнения в целесообразности такого визита. Он сказал о поездке в Киев, что пока еще не знает, «удастся ли это сделать, удобно ли это, к лучшему ли это». Но отметил, что такую возможность он действительно рассматривает.

В конце апреля планы о визите папы римского на Украину прокомментировали в Ватикане. Государственный секретарь Пьетро Паролин заявил, что у понтифика по-прежнему остается такая идея, но в сложившейся ситуации подобный визит вряд ли имел бы большой смысл. Стоит отметить, что представители украинских властей регулярно обращаются к Франциску с просьбой посетить страну. В последний раз такое письмо он получал от мэра Киева Виталия Кличко.