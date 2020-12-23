Папа римский снова поставил лайк под фото девушки в купальнике

https://static.news.ru/photo/d6a86f50-452a-11eb-a34b-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Massimiliano Migliorato/Cpp/Global Look Press

Папе римскому Франциску понравился снимок девушки по имени Марго Фокс в откровенном купальнике. Он поставил лайк под фотографией модели в Instagram.

После того как об этом стало известно, девушка закрыла свою страницу в Instagram, но подтвердила, что это действительно её публикация, сообщает Daily Dot.

Издание добавило, что девушка также ведёт аккаунт на сервисе OnlyFans, популярном у работников секс-индустрии. Отмечается, что на аккаунт папы римского Франциска подписано 7,5 миллиона человек, он сам не подписан ни на кого.

Это уже не первый случай, когда папа или тот, кто ведёт его соцсети, лайкает фото полуголых женщин. В ноябре пресс-служба Святого престола обратилась в администрацию социальной сети Instagram, чтобы выяснить, как так получилось, что папа римский Франциск лайкнул фотографию полуобнажённой фотомодели.

На снимке, о котором идёт речь, модель Наталия Гариботто изображена в образе школьницы у шкафчика. На ней надеты суперкороткая блузка, юбка, откровенно демонстрирующая женские прелести, и белые чулки.

Сама модель в историях соцсети отреагировала на ситуацию с юмором. «По крайней мере, я попаду в рай», — пошутила она.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Ватикане открестились от поддержки папой римским однополых браков, высказанной в документальном фильме американского режиссёра российского происхождения Евгения Афинеевского «Франциск».