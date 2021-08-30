Папа римский рассказал о спасшем его жизнь медбрате

Папа римский Франциск в начале июля перенёс операцию на кишечнике. Он сообщил в интервью испанской радиостанции Cope, что тогда медицинский брат спас ему жизнь.

Папа римский рассказал , что у этого медбрата большой жизненный опыт. Как именно он спас жизнь Франциску, не уточняется.

Понтифик отметил, что медбрат уже второй раз спасает ему жизнь. Впервые это случилось в 1957 году, когда папа римский перенёс операцию на лёгком. На вопрос о самочувствии Франциск ответил, что «всё ещё жив».

Ранее сообщалось, что 84-летний Франциск может отречься от престола из-за проблем со здоровьем. Поездка в Венгрию и Словакию, запланированная на 12–15 сентября, пока в силе, но она может быть отменена из-за ухудшения самочувствия понтифика. Он иногда жалуется на боли в ногах. В период Рождества и Нового года у папы римского воспалился седалищный нерв, из-за чего часть мероприятий пришлось отменить.