Папа римский рассказал о любви Бога к ЛГБТ-подросткам

Папа римский Франциск рассказал, что Бог любит всех своих детей. Пикантность христианскому постулату придаёт место, где глава Римско-католической церкви сделал такое заявление: на встрече с родителями ЛГБТ-подростков.
По словам присутствовавшей на мероприятии женщины по имени Мара Грасси, понтифик не говорил, что Бог любит именно представителей сексуальных меньшинств, однако из контекста сказанного было понятно, что Всевышний не делает исключений в своей благодати и для подростков-гомосексуалов.
Франциск добавил, что Католическая церковь должна любить всех мужчин и женщин,
Грасси также рассказала, что подарила папе римскому книгу о воспитании ЛГБТ-подростков и футболку с изображением радуги и надписью «Любовь не боится».
Ватикан не подтвердил, что понтифик действительно выступал с подобным утверждением, так как его частные встречи там комментировать не принято. Вместе с тем было подтверждено, что Франциск действительно беседовал с членами итальянской ассоциации родителей ЛГБТ-детей.
Ранее, как писал NEWS.ru, папа римский назвал секс и хорошую еду божественным удовольствием.
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