Папа римский рассказал, какой подарок хотел бы получить на Рождество Папа римский хочет получить в подарок на Рождество «немного мира»

Фото: Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск рассказал в интервью испанской газете АВС, что в качестве подарка на Рождество хотел бы получить «немного мира». Понтифик посетовал на то, что на земном шаре ведется много войн.

Немного мира. Сколько в мире войн! Тот конфликт, что на Украине, нас больше касается, но давайте вспомним и Мьянму, Йемен, Сирию, где воюют уже тринадцать лет, — сказал Франциск.

Ранее папа римский сообщил о своих планах посетить Россию и Украину. При этом он отметил, что не поедет в Киев, не посетив Москву. Он добавил, что намеревался отправиться в Россию вскоре после начала спецоперации на Украине. Однако решил отложить поездку, получив от российского министра иностранных дел Сергея Лаврова письмо, в котором говорилось, что пока в таком визите нет необходимости.

Глава Римской католической церкви также отметил, что мир между Россией и Украиной возможен, но его нельзя достичь посредством оружия. По его словам, Ватикан готов сделать все возможное для посредничества и прекращения конфликта.