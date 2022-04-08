Папа римский призвал встретить Пасху перемирием на Украине

Папа римский Франциск призвал встретить католическую Пасху перемирием на Украине, передаёт итальянское агентство ANSA. Он подчеркнул, что перемирие посредством переговоров должно быть окончательным, а не временным решением сложить оружие.

Сложите оружие, начните пасхальное перемирие. Но не для того, чтобы перезарядить оружие и возобновить бои, нет. Перемирие для того, чтобы прийти к миру путём настоящих переговоров, с готовностью также пойти на некоторые жертвы ради блага народа, — заявил он в ходе службы в Вербное воскресенье.

Ранее Франциск в беседе с итальянским изданием Corriere della Sera заявил, что в его планы входит визит в Киев. Он добавил, что также планирует встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая должна пройти на Ближнем Востоке.

Понтифик сообщил, что Ватикан готов сделать всё ради достижения мира на Украине. Специально для этого он ранее отправил в регион двух кардиналов. По его словам, Украина «всё больше нуждается в гуманитарной помощи». В связи с этим он призвал организовать гуманитарные коридоры для облегчения оказания помощи населению.