Папа римский призвал священнослужителей не смотреть порно Папа римский призвал священников и монахинь не смотреть порно, чтобы избежать искушений

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Папа римский Франциск

Папа римский Франциск предостерег священников и монахинь от просмотра порнографии в Интернете, сообщает The Washington Post. По словам понтифика, из-за этого они могут впасть в искушение. Он также заявил, что это порок, которым страдают очень многие люди.

Оттуда приходит дьявол... Он ослабляет сердце священника... Если вы можете удалить это со своих мобильных телефонов, сделайте это, чтобы не поддаваться соблазнам, — подчеркнул понтифик.

Папа римский Франциск ранее заявил, что поставки западного вооружения Украине не противоречат моральным принципам. Свою позицию он объяснил тем, что такое решение Запада не несет намерения спровоцировать еще большую войну. Понтифик также предложил решить проблему с демографией за счёт мигрантов.

Руководитель идеологического отдела «Царьграда» Михаил Тюренков посчитал такое заявление понтифика верхом леволиберального цинизма и лицемерия. По его мнению, подобные слова обретают понятную цель — продвинуть повестку глобалистов.