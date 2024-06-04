Папа римский призвал пригласить Россию на «мирный саммит» по Украине Глава союза староверов: папа римский выступил за участие РФ в «мирном саммите»

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Папа римский Франциск

Проведение любых переговоров по мирному разрешению конфликта между Россией и Украиной невозможно без участия России, заявил папа римский Франциск. Как сообщает ТАСС, такое сообщение журналистам передал глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов по итогам своей частной встречи с понтификом. Севастьянов отметил, что Франциск считает украинский «мирный саммит» в Швейцарии не имеющим реального смысла.

Севастьянов отметил, что он общался с папой римским два часа, обсуждая множество различных вопросов. В их числе были и темы, связанные с ситуацией на Украине. По словам лидера староверов России, понтифик призвал все стороны конфликта к скорейшему началу диалога.

Папа всех призывает к началу диалога как можно быстрее, считает, что Россия должна быть включена в любую мирную конференцию и что без участия России любые переговоры не имеют реального смысла, — заявил Севастьянов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что многие страны не хотят участвовать в «мирном саммите» Украины. По его словам, представители этих государств не хотят тратить свое время на мероприятие без целеполагания. Обсуждение урегулирования конфликта возможно только при участии российской стороны, отметил он.