https://static.news.ru/photo/7e2e10da-62ba-11ea-b0e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maria Grazia Picciarella/Ropi/Global Look Press

Папа римский Франциск впервые провёл традиционную воскресную проповедь в форме онлайн-трансляции. Понтифик призвал католиков молиться за всех больных, заразившихся COVID-2019, за медиков, борющихся с эпидемией, и за священников, которые находятся рядом с жертвами коронавируса.

Трансляцию проповеди из Дома Святой Марфы проводил информационный ресурс понтифика Vatican News. Франциск и его окружение приняли решение отказаться от традиционного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Продолжим вместе молиться за больных, за медицинских работников, за многих людей, которые страдают от этой эпидемии. Будем молиться Господу также за наших священников, чтобы у них было мужество выйти и пойти к больным, неся им силу слова божия <...> и помогать медицинским работникам и волонтерам в их работе, — призвал католиков Франциск.