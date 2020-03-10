Папа римский Франциск впервые провёл традиционную воскресную проповедь в форме онлайн-трансляции. Понтифик призвал католиков молиться за всех больных, заразившихся COVID-2019, за медиков, борющихся с эпидемией, и за священников, которые находятся рядом с жертвами коронавируса.
Трансляцию проповеди из Дома Святой Марфы
Продолжим вместе молиться за больных, за медицинских работников, за многих людей, которые страдают от этой эпидемии. Будем молиться Господу также за наших священников, чтобы у них было мужество выйти и пойти к больным, неся им силу слова божия <...> и помогать медицинским работникам и волонтерам в их работе, — призвал католиков Франциск.
В конце февраля понтифик три дня не появлялся на публике и не участвовал в традиционных мероприятиях из-за болезни. Учитывая ситуацию в Италии, медики допустили, что папа мог заразиться COVID-2019. Однако тест на наличие коронавирусной инфекции у Франциска
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