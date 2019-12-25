Папа римский Франциск напомнил во время своего традиционного обращения к «Граду и миру» о необходимости мира в Сирии, Венесуэле и на Украине.
Да прольётся свет на дорогую Украину, страстно желающую найти конкретные пути к долгосрочному миру, — сказал Папа римский.
Кроме того, он пожелалмира на Святой земле.
Как ранее писал NEWS.ru, в день Рождества патриарх Кирилл поздравил с Рождеством глав Церквей, которые отмечают этот праздник по григорианскому календарю. Предстоятель Русской церкви призвал христианских лидеров сообща помогать страдающим от военных конфликтов.
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