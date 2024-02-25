Папа римский призвал к человечности и переговорам по Украине

Фото: Vatican Media/CPP

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск призвал к дипломатическому решению конфликта на Украине, которое привело бы к справедливому и прочному миру, передает Reuters. Во время еженедельного послания он попросил найти «частичку человечности».

Так много жертв, ранений, разрушений, страданий и слез в период, который становится ужасно долгим и конца которому не видно. Это война, которая не только опустошает этот регион, но и высвобождает глобальные волны ненависти и страха, — сказал папа.

Тем временем верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил, что исход конфликта на Украине может стать ясен в ближайшие месяцы. В связи с этим политик призвал оказывать Киеву больше помощи, чтобы он продолжал «сопротивляться». Вместе с тем глава евродипломатии рассказал о «страхе европейцев», которые обеспокоены передачей вопроса их обороны субподряду США.

Также стало известно, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского на протяжении последних недель царит «мрачная атмосфера» и ощущается недовольство. Это связано с несогласованием Конгресса США очередного пакета помощи для республики. Сейчас администрация президента Украины работает над улучшением мобилизации и военного планирования.