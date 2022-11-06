Папа римский признался в любви к народам России и Украины Папа римский Франциск заявил, что ценит и любит народы России и Украины

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Папа римский Франциск

Папа римский Франциск заявил, что Святой престол «делает то, что должен делать» для мирного разрешения кризиса на Украине. При этом он признался к любви к русскому и украинскому народам, сообщает агентство Askanews.

Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу, — сказал понтифик.

Он напомнил, что прилагал усилия для прекращения конфликта на Украине. В настоящее время Святой престол делает то, что должен для освобождения пленных, добавил он.

По мнению понтифика, человечество уже имеет дело с третьей мировой войной. Он считает, что мир страдает от производства оружия, которое назвал величайшим бедствием.

Ранее папа римский Франциск заявил, что с большим уважением относится к русскому народу, который он любит. Понтифик подчеркнул, что «русский народ — это великий народ», и он не верит в его жестокость на Украине. Папа римский допустил, что ответственность за зверства в ходе конфликта лежит на наемниках.