Папа римский привился от коронавируса вакциной от Pfizer

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Папа римский Франциск 13 января получил первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции компании Pfizer. Об этом сообщил источник в Ватикане.

Во время вакцинации было запрещено делать фото, передаёт аргентинское издание La Nacion.

Уточняется, что папа римский одним из первых привился от коронавируса в Ватикане. Через три недели он должен получить вторую дозу препарата.

Ранее 84-летний глава Римско-католической церкви Франциск заявил, что «с этической точки зрения» привиться от коронавирусной инфекции необходимо всем. Он отмечал, что уже записался на прививку.

Также понтифик осудил людей, которые уехали за границу в новогодние праздники, чтобы избежать жёстких ограничений, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции. Франциск подчеркнул, что уехавшие не думали о тех, кто остался дома, например, по причине болезни. Папа римский отметил, что ему неизвестно, что для человечества готовит 2021 год, но людям следует приложить чуть больше усилий, чтобы заботиться друг о друге, писал NEWS.ru.