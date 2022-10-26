Папа Римский предложил провести переговоры Путина и Зеленского в Ватикане Глава ВСС Севастьянов: папа Римский предложил Ватикан для переговоров Зеленского и Путина

Фото: Inetti-Picciarella/Ropi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папа Римский Франциск

Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов сообщил, что папа Римский Франциск приглашает президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина в Ватикан для проведения переговоров по текущему конфликту. Позже папа предлагает провести в Ватикане бльшую конференцию по безопасности в Европе. Слова главы ВСС приводит РИА Новости.

Я созванивался с папой Римским сегодня, он благословил заявить от него, что он готов предоставить инфраструктуру Ватикана <...> для проведения встречи Путина и Зеленского. После папа предлагает провести в Ватикане большую конференцию по безопасности в Европе с участием России, Украины, НАТО, европейских стран, — рассказал Севастьянов.

По мнению главы ВСС, Франциск подходит как России, так и Евросоюзу в качестве модератора для урегулирования украинского конфликта, поскольку изначально занял нейтральную позицию и, «осуждая войну, не осуждал Россию и Путина».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон просил папу Римского позвонить Путину и президенту США Джо Байдену для урегулирования кризиса на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в дальнейшем заявлял, что Москва готова разговаривать с США, другими странами и с Франциском, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию.

Папа Римский является уникальным персонажем, нейтральным, обладающим авторитетом и готовым тратить время на примирение, быть модератором, — пояснил Севастьянов.

Он также подчеркнул, что теперь главное — не «затроллить» идею, а последовать приглашению Франциска.

Ранее понтифик призвал президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского положить конец конфликту и перейти к диалогу о мире. Об этом глава католической церкви заявил 2 октября в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному». В своем обращении понтифик также призвал все мировое сообщество поспособствовать прекращению конфликта.