Папа Римский поздравил восточные церкви с праздником Пасхи

https://static.news.ru/photo/5b174362-8233-11ea-85c8-fa163e074e61_660.jpg Папа Римский Франциск Фото: AP/TASS

Папа римский Франциск поздравил с Пасхой прихожан всех восточных церквей. Он пожелал единения и братства особенно там, где христиане являются меньшинством.

Поздравляю братьев и сестёр из восточных церквей, которые сегодня отмечают Пасху. Особенно в нынешний тяжёлый момент испытания мы чувствуем надежду, которую даёт воскресение Христово, — цитирует ТАСС понтифика.

Католики отметили Пасху неделей ранее, но сейчас у них продолжаются праздничные службы, которые также проходят без прихожан.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Пасхой. В своём послании он подчеркнул, что «Пасха Господня является символом духовного преображения общества, всенародным праздником милосердия и любви к ближнему». Белорусский лидер выразил надежду, что в нынешнее непростое время «пасхальная радость станет источником веры и надежды и поможет вынести тяжёлые испытания».