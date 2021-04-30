Папа римский поздравил православных с Пасхой

https://static.news.ru/photo/0866361c-ab4c-11eb-a373-96000091f725_660.jpg папа римский Франциск Фото: Eirc Vandeville Vatican POOl/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Римско-католической церкви Франциск поздравил православных христиан с праздником Пасхи во время выступления на площади Святого Петра. Его слова приводит издание ilFaro.

Пусть воскресший Господь наполнит их светом и миром и утешит общины, живущие в особо трудных ситуациях. С Пасхой их! — сказал понтифик.

Франциск также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Израиле во время религиозного праздника. Там жертвами обрушения стадиона стали 45 человек и ещё свыше 100 пострадали.

Пасха — главный праздник всего христианского мира, знаменующий воскресение распятого Иисуса Христа из мёртвых. В 2021 году православные отмечают его 2 мая. Католики отпраздновали Пасху почти месяц назад — 4 апреля.

Ранее сообщалось, что всех верующих поздравил с Воскресением Христовым патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил, что в этом году у людей особенная Пасха, которая несёт надежду на завершение пандемии. При этом она оставляет людям ряд важных уроков. В частности, напоминание о «хрупкости бытия».