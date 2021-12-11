Папа римский поддержал «дорогую» Украину

Папа римский Франциск выразил поддержку Украине и её народу. Он призвал разрешить ситуацию в стране путём серьёзного международного диалога. Понтифик также выразил большую озабоченность в связи с данными об объёмах производства оружия в мире, сообщает РИА Новости.

Я бы хотел заверить в молитвах за дорогую Украину, за все её церкви и религиозные общины и за весь её народ, чтобы нынешние трения были разрешены путём серьёзного международного диалога, — сказал понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра.

Он также отметил, что огорчён большими объёмами производства вооружений на планете, добавив, что «оружие — это не путь».

Ранее сообщалось, что входящие в G7 государства призвали Россию к деэскалации ситуации на Украине. Во время встречи министров иностранных дел стран «Большой семёрки», проходившей в Ливерпуле 11–12 декабря, был одобрен проект заявления, в котором говорится, что вторжение на Украину будет иметь тяжёлые последствия для Москвы. В документе подчёркивается, что страны G7 «единодушно осуждают» наращивание российских сил у украинской границы.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее заявил, что в Белом доме не считают, что РФ может напасть на Украину. Однако если Москва предпримет враждебные действия против Киева, Соединённые Штаты Америки расширят военную помощь Украине.