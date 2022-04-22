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La Nacion: Папа Римский отменил встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме

12:14, 22 апреля 2022
La Nacion: Папа Римский отменил встречу с патриархом Кириллом в Иерусалиме Папа Римский Франциск Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press
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Папа Римский Франциск выразил сожаление о том, что встречу с Патриархом Московским и вся Руси Кириллом в июне в Иерусалиме пришлось отложить. По его словам, дипломатия опасается путаницы, об этом он рассказал в интервью аргентинскому изданию La Nacion.

Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путаниц, заявил глава Католической церкви.

Папа Римский подчеркнул, что отношения священнослужителей «очень хорошие». Он также отметил, что в Ватикане продвигает политику плодотворного диалог между разными религиями. По его мнению, «согласие важнее конфликта».

Ранее Франциск в беседе с итальянским изданием Corriere della Sera заявил, что в его планы входит визит в Киев. Он добавил, что также планирует встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, которая должна пройти на Ближнем Востоке.

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