https://static.news.ru/photo/c97bb0fc-d713-11e9-bea0-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Папа римский Франциск считает, что пожизненное заключение лишает человека надежды и права начать всё сначала.

Пожизненное заключение не предлагает решения проблем. Нельзя лишать права на новое начало. Общество обязано поддерживать надежду и делать всё, чтобы наказание не ущемляло права на надежду, — цитирует ТАСС понтифика, сделавшего заявление на встрече с представителями пенитенциарной полиции.

Ранее News.ru писал, что сербский парламент большинством голосов одобрил введение в стране пожизненного заключения для убийц и насильников инвалидов, стариков, беременных женщин и детей. Инициатива принадлежит основателю фонда «Тийяна Юрич» Игору Юричу, дочь которого убили в 2014 году.