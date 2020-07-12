Папа римский опечален решением по собору Святой Софии

https://static.news.ru/photo/c1141e04-c42f-11ea-992b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Папа римский Франциск заявил, что опечален решением турецких властей по возвращению собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети.

Думаю о соборе Святой Софии в Стамбуле, и я очень опечален, — сказал он в своей воскресной проповеди на площади Святого Петра.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть. Фотографию своего указа Эрдоган выложил в Twitter. Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула. Основанный императором Юстинианом и открытый 27 декабря 537 года храм считается символом золотого века Византии. Более тысячи лет собор оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора — 55,6 метра, диаметр купола — 31 метр. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был превращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея Айя-София. В 1985 году собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как писал NEWS.ru, турецкие власти рассматривают вопрос о проведении мусульманских молитв в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле, предполагается, в частности, использование специальной техники освещения, при которой христианские мозаики и фрески не будут видны во время намазов.