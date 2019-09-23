https://static.news.ru/photo/a0675bde-de2b-11e9-890f-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политики делают недостаточно для достижения целей по борьбе с климатическими изменениями. Такое мнение выразил папа римский Франциск, выступая перед участниками саммита по климату в штаб-квартире ООН.

Четыре года спустя после подписания исторического [Парижского] соглашения [по климату] мы наблюдаем, что принятые государствами обязательства очень расплывчаты, а установленные цели далеки от выполнения, — цитирует его ТАСС .

Понтифик призвал правительства и всё гражданское общество «задаться вопросом, есть ли реальная политическая воля посвящать большие ресурсы и возможности, как финансовые, так и технологические, для смягчения негативных последствий климатических изменений».

С честностью, ответственностью и мужеством мы должны приложить все усилия на благо здорового и социально благоприятного прогресса, при котором экономика стоит на службе у человека, — добавил глава Римско-католической церкви.

Как писал News.ru, ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в Европейской комиссии Федерика Могерини обеспокоилась изменением климата, угрожающим миру и безопасности.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 23 сентября подписал постановление кабмина о принятии Парижского соглашения по климату.