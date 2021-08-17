Папа римский назвал вакцинацию от COVID «актом любви» к себе и людям

Привиться теми вакцинами, которые были одобрены компетентными органами, — это акт любви. Об этом заявил папа римский Франциск в своём видеообращении, которое было опубликовано на сайте Святого престола.

Понтифик пояснил, что прививка является проявлением любви к «самим себе, родным, друзьям, а также ко всем народам».

Любовь может быть всемирной, общественной и даже политической. Она наполнена жестами личного милосердия, способными преобразить и улучшить общество, — рассказал Франциск.

Он также поблагодарил Бога и людей, причастных к созданию вакцин, за то, что у человечества есть препараты, способные защитить его от коронавирусной инфекции.

Понтифик выразил надежду на то, что благодаря вакцинам удастся положить конец пандемии. В связи с этим он попросил Бога, чтобы каждый смог привиться от коронавируса, внеся «свою маленькую крупицу мудрости».

Ранее сообщалось. что в начале апреля папа римский Франциск впервые за несколько месяцев после литургии пожал руки всем присутствовавшим в храме. Прихожане на фоне ограничительных мер из-за COVID-19 долгое время не могли подойти к понтифику, чтобы пожать или поцеловать ему руку, а число мирян на каждой службе резко сократили.