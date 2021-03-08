Папа римский пообещал приехать в Ливан и назвал Сирию мученической страной

https://static.news.ru/photo/8ccb3b94-801f-11eb-9b79-96000091f725_660.jpg Папа Римский Франциск Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск намерен в ближайшее время побывать в Венгрии, Словакии и Ливане. Поездку в Сирию понтифик пока не планирует.

Франциск поделился планами с журналистами своего пресс-пула на обратном пути из Ирака, где 8 марта он завершил апостольский визит.

Я должен поехать на финальную службу Всемирного евхаристического конгресса в Венгрию, это не визит в страну, а месса. Но Будапешт находится в двух часах езды на машине от Братиславы, почему бы не навестить Словакию. Так начинаются идеи, — приводит слова главы Римско-католической церкви ТАСС.

Понтифик добавил, что патриарх Ливана просил его заехать в Бейрут на пути из Ирака. Папе римскому, однако, показалось, что краткосрочное появление будет неуместно для государства, «которое так страдает». Глава католиков обещал приехать в Ливан с полноценным визитом.

О поездке в Сирию я не думал, но мне близка эта возлюбленная и мученическая страна. Из стран Ближнего Востока пока возможна и обещана поездка только в Ливан, — заключил Франциск.

84-летний Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, который посетил Ирак. 6 марта он встретился в Наджафе с духовным лидером иракских шиитов аятоллой Али ас-Систани. Понтифик заявил, что террористы, напавшие на Ирак, совершили атаку на саму историю. По его словам, насилие не исходит от религии. Понтифик призвал представителей всех конфессий молиться вместе и «видеть друг друга», писал NEWS.ru.