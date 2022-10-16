Папа римский назвал неприемлемыми расходы на производство ядерного оружия

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Глава Римско-католической церкви Франциск назвал неприемлемыми и немыслимыми расходы на производство ядерного оружия в условиях надвигающегося кризиса. В своей книге «Прошу вас во имя Господа. Десять молитв о надежде на будущее», фрагменты которой опубликовала газета La Stampa, понтифик заявил, что обладанием таким оружием аморально.

Сегодня неприемлемо и немыслимо, что ресурсы продолжают тратиться на производство такого оружия, в то время как надвигается серьезный кризис, который имеет последствия для здоровья, продовольствия и климата, и для преодоления которого никаких инвестиций никогда не будет достаточно, — написал Франциск.

Понтифик также отметил, что во время войн множество людей теряют все, но есть и те, кто зарабатывает миллионы. По словам Франциска, его удручает подозрение, что многие войны сегодня ведутся ради продвижения оружия. Он призвал мировых лидеров положить конец производству и торговле оружием.

Ранее Франциск поддержал поставки оружия на Украину, отметив, что это не противоречит моральным принципам, если делается ради защиты. При этом добавил, что поставки аморальны, если их цель состоит в провоцировании еще большей войны. Понтифик также призвал российского и украинского лидеров прекратить конфликт.