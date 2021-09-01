Папа римский назвал мудрыми слова Путина и приписал их Меркель

Папа римский Франциск назвал слова президента России Владимира Путина о ситуации в Афганистане мудрыми, но приписал их канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом сообщает РИА Новости.

Понтифик отметил, что перевёл высказывание сам и надеется, что перевод правильный.

Нужно прекратить безответственную политику вмешательства извне, стремление строить в других странах демократию, не учитывая традиции народов, — сказал Франциск.

Путин же на встрече с Меркель говорил так: «Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне сторонних ценностей, стремление строить в других странах демократию по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы».

Ранее сообщалось, что 84-летний Франциск может отречься от престола из-за проблем со здоровьем. Отмечалось, что его предшественник Бенедикт XIV отрёкся от престола в 85-летнем возрасте. У нынешнего понтифика недавно прошла операция на кишечнике. Её сделали в июне под общим наркозом. Поездка в Венгрию и Словакию, запланированная на 12–15 сентября, пока в силе, но она может быть отменена из-за ухудшения здоровья папы.

Несмотря на свой преклонный возраст, Франциск отличается крепким здоровьем. Ещё в молодости у него была удалена часть лёгкого после сложной пневмонии. Понтифик жалуется лишь на боли в ногах, кроме того, в период Рождества и Нового года у него воспалился седалищный нерв, из-за чего часть мероприятий пришлось отменить.