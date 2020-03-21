https://static.news.ru/photo/8e89443c-6c1e-11ea-896f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maria Grazia Picciarella/Ropi/Global Look Press

Папа римский Франциск заявил, что в эти дни молится за людей, которые умирают от коронавируса вдали от родных и близких. Понтифик подчеркнул, что сочувствует и людям, которые из-за мер по карантину не могут навестить умирающих родственников.

В эти дни мы слышим новости о многочисленных мужчинах и женщинах, умирающих в одиночестве, не имея возможности проститься с родными. Я молюсь за умирающих и за их семьи, — сказал Франциск, слова которого приводит итальянское телевидение.

Ранее римско-католическая церковь отпустила грехи пострадавшим от коронавируса и помогающим бороться с эпидемией.

В Италии власти ввели в марте жёсткие меры по карантину, существенно ограничив передвижения людей. В этой стране борьба против коронавируса проходит особенно тяжело из-за высокого уровня смертности среди заразившихся. Ситуация даже хуже, чем в Китае, где зародился COVID-19.

Так, на Апеннинском полуострове выявлено 53 578 инфицированных. Болезнь закончилась летальным исходом для 4825 из них. В КНР же на 81 321 случай заражения приходится 3260 смертей. При этом третьей страной в мире по числу граждан, заражённых коронавирусной инфекцией, стали США. Там, по данным на 22 марта, 25 493 подтверждённых диагноза.

Всего в мире общее число заражённых коронавирусом увеличилось до 310 882 человек, погибли — 13 173, выздоровели — 95 129. В России 306 инфицированных и 18 выздоровевших.

NEWS.ru писал, что Министерство обороны РФ отправит в Италию около 100 вирусологов и эпидемиологов для помощи в борьбе с коронавирусом.