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Папа римский из-за недомогания не сможет провести новогоднюю службу

15:55, 31 декабря 2020
Фото: Ã‚Â©Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск не будет проводить новогоднюю вечерню и руководить исполнением верующими католического гимна Te Deum («Тебя, Бога, хвалим») 31 декабря в базилике Святого Петра из-за плохого самочувствия.

Как сообщает пресс-служба Ватикана, традиционные новогодние мероприятия вместо понтифика возьмут на себя кардинал Джованни Батиста Ре, декан колледжа кардиналов, и госсекретарь Святого престола Пьетро Паролин.

Ожидается, что Франциск примет участие в молитве в Апостольской библиотеке и обратится к верующим днём 1 января.

Папа римский прошёл тестирование на COVID-19 до аудиенции с участием членов Римской курии 23 декабря, передавал NEWS.ru. Такие меры были приняты после того, как коронавирус подтвердился у двоих кардиналов. Ими оказались 57-летний глава Службы папских милостыней Конрад Краевский и 78-летний губернатор государства Ватикан Джузеппе Бертелло.

Случаи заражения COVID-19 выявлялись в Ватикане и до этого, в том числе среди швейцарских гвардейцев.

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