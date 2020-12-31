Папа римский из-за недомогания не сможет провести новогоднюю службу

Папа римский Франциск не будет проводить новогоднюю вечерню и руководить исполнением верующими католического гимна Te Deum («Тебя, Бога, хвалим») 31 декабря в базилике Святого Петра из-за плохого самочувствия.
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Ожидается, что Франциск примет участие в молитве в Апостольской библиотеке и обратится к верующим днём 1 января.
Папа римский прошёл тестирование на COVID-19 до аудиенции с участием членов Римской курии 23 декабря, передавал NEWS.ru. Такие меры были приняты после того, как коронавирус подтвердился у двоих кардиналов. Ими оказались 57-летний глава Службы папских милостыней Конрад Краевский и 78-летний губернатор государства Ватикан Джузеппе Бертелло.
Случаи заражения COVID-19 выявлялись в Ватикане и до этого, в том числе среди швейцарских гвардейцев.