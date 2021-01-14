Папа римский и почётный папа Бенедикт XVI вакцинировались от COVID-19

https://static.news.ru/photo/7aa8db76-5665-11eb-bf43-fa163e074e61_660.jpg Почётный папа на покое Бенедикт XVI Фото: imago stock&people/Global Look Press

Папа римский Франциск и его предшественник почётный папа на покое Бенедикт XVI прошли вакцинацию от коронавируса.

Могу подтвердить, что в рамках проводимой программы по вакцинации в государстве Ватикан первую дозу прививки от коронавируса ввели папе Франциску и почётному папе на покое, — сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Он не уточнил, как 84-летний Франциск и 93-летний Бенедикт XVI перенесли прививки, передаёт ТАСС.

Папский город-государство заказал 10 тысяч доз вакцины производства Pfizer и BioNTech, чтобы привить своих жителей, число которых достигает несколько сотен, а также сотрудников ватиканских служб и членов их семей. Для реализации программы был специально оборудован холл зала Павла VI.

Как писал NEWS.ru писал, что глава Римско-католической церкви заявил, что «с этической точки зрения» привиться от коронавирусной инфекции необходимо всем.

Ранее понтифик осудил людей, которые уехали за границу в новогодние праздники, чтобы избежать жёстких ограничений, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции.