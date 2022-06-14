Папа римский Франциск заявил о начале третьей мировой войны

Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск провел беседу с главами европейских журналов Общества Иисуса, в ходе которой выразил мнение, что в мире была объявлена третья мировая война. Как пишет газета La Stampa, понтифик напомнил, что конфликты продолжаются и в других странах кроме Украины, в числе которых находятся Африка, Нигерия и Конго.

Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война. И это то, что должно заставить нас задуматься, — сказал понтифик.

Ранее он рассказал, что запросил проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы в том числе обсудить урегулирование ситуации на Украине. Однако российская сторона не ответила на просьбу.

До этого госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что понтифик хочет посетить с апостольской поездкой Украину, но, по его мнению, это стоит сделать тогда, когда это будет способствовать реальному улучшению положения в стране. Паролин также подчеркнул, что Ватикан «по-прежнему готов содействовать любым переговорам между сторонами, которые могли бы положить конец» конфликту и «защитить жизнь гражданских лиц, находящихся в зонах боевых действий, в том числе и через гуманитарные коридоры».