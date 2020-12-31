Папа римский Франциск вновь появился на публике после недомогания

https://static.news.ru/photo/f36f50ea-4c37-11eb-9d98-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск, из-за недомогания пропустивший новогоднюю службу, вновь появился на публике. Он выступил с традиционным обращением, в котором призвал людей к миру на Земле.

Жизнь сегодня управляется войной, враждой, многими разрушительными вещами. Мы хотим мира. Это подарок. <...> Болезненные события, которые ознаменовали путь человечества в прошлом году, особенно пандемия, научили нас, насколько необходимо проявлять интерес к проблемам других и разделять их трудности, — сказал понтифик, чьи слова приводит Reuters.

Франциск не упомянул о своём недуге. Известно, однако, что он был вынужден пропустить службу накануне из-за воспаления седалищного нерва. Источник сообщает, что выступая перед паствой в библиотеке Апостольского дворца в Ватикане, папа римский не проявил никаких признаков плохого самочувствия. Отмечается также, что обычно понтифик даёт полуденное благословение верующим с балкона собора Святого Петра, однако ради соблюдения норм санитарной безопасности и избежания скопления толпы проповедь Франциск произносил в помещении.

Говоря о насущных проблемах человечества, глава католической церкви также упомянул ситуацию в Йемене. Он заявил, что скорбит в связи с эскалацией насилия в республике. Он призвал подумать о детях страны, которые не имеют образования, медицинского обслуживания и еды.

Ранее NEWS.ru писал, что 30 декабря несколько взрывов прозвучало в аэропорту города Аден в Йемене. По словам местного источника в полиции, ЧП произошло в момент прибытия туда нового правительства из Эр-Рияда после принесения им присяги в столице Саудовской Аравии перед находящимся там президентом Абду Раббу Мансуром Хади.