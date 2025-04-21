Дурной знак: конец света скоро? Фото «последнего» папы римского Франциска

Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press

Папа римский Франциск возглавляет мессу в честь Пресвятой Богородицы в базилике Святого Петра в Ватикане. 2015 год

21 апреля, в Пасхальный понедельник, в возрасте 88 лет скончался папа римский Франциск. Он был главой Римско-католической церкви на протяжении 12 лет. Франциск стал первым папой неевропейского происхождения — он родился в Аргентине.

Понтифик вел активную миссионерскую и политическую деятельность, в том числе в отношении России. Так, Франциск трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным: в 2013, 2015 и 2019 годах. В 2016-м он провел в Гаване историческую встречу с Патриархом Московским Кириллом. Тогда впервые состоялся диалог глав православной и католической церквей.

Франциск в последнее время страдал от различных заболеваний. В феврале ему диагностировали двустороннюю пневмонию. Он оказался в госпитале из-за приступа 22 февраля 2025 года, однако затем пошел на поправку. Последним публичным выступлением понтифика стало заявление 20 апреля, приуроченное к Пасхе.

Как передает Mirror, из рукописи 900-летней давности, известной как «Пророчество о папах», следует, что после смерти папы римского Франциска может наступить судный день. Согласно книге XII века, приписываемой ирландскому епископу святому Малахии, Франциск был последним папой римским. Конец света же произойдет в 2027 году. Сама рукопись, по данным издания, находится в секретных архивах Ватикана.

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