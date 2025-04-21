21 апреля, в Пасхальный понедельник, в возрасте 88 лет скончался папа римский Франциск. Он был главой Римско-католической церкви на протяжении 12 лет. Франциск стал первым папой неевропейского происхождения — он родился в Аргентине.
Понтифик вел активную миссионерскую и политическую деятельность, в том числе в отношении России. Так, Франциск трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным: в 2013, 2015 и 2019 годах. В 2016-м он провел в Гаване историческую встречу с Патриархом Московским Кириллом. Тогда впервые состоялся диалог глав православной и католической церквей.
Франциск в последнее время страдал от различных заболеваний. В феврале ему диагностировали двустороннюю пневмонию. Он оказался в госпитале из-за приступа 22 февраля 2025 года, однако затем пошел на поправку. Последним публичным выступлением понтифика стало заявление 20 апреля, приуроченное к Пасхе.
Как передает Mirror, из рукописи 900-летней давности, известной как «Пророчество о папах», следует, что после смерти папы римского Франциска может наступить судный день. Согласно книге XII века, приписываемой ирландскому епископу святому Малахии, Франциск был последним папой римским. Конец света же произойдет в 2027 году. Сама рукопись, по данным издания, находится в секретных архивах Ватикана.
Как Франциск руководил католической церковью в последние годы — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Папа римский Франциск во время благословения «Мир тебе и благословение небесное» после пасхальной мессы на площади Святого Петра в Ватикане 20 апреля 2025 года
Фото: Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press
Папа римский Франциск возглавляет святую мессу в честь Богоявления Господня в базилике Святого Петра в Ватикане.
Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press
Девочка с синдромом Дауна обнимает папу римского Франциска во время еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра
Фото: Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency/Global Look Press
Папа римский Франциск во время похорон почетного папы Бенедикта XVI на площади Святого Петра в Ватикане
Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press
Папа римский Франциск перед проведением своей еженедельной общей аудиенции в Зале Павла VI
Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press
Папа римский Франциск во время мессы в столице Кипра Никосии на главном футбольном стадионе перед тысячами католиков под открытым небом
Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press
Момент общей аудиенции в Ватикане в Зале Павла VI во время встречи папы римского Франциска с группами паломников и верующих, прибывших из Италии и со всего мира
Фото: Patricio Murphy/ZUMAPRESS/Global Look Press
Хорхе Марио Бергольо в день избрания 13 марта 2013 года папой римским Франциском
Фото: Patricio Murphy/ZUMAPRESS/Global Look Press
Хорхе Марио Бергольо в должности архиепископа Буэнос-Айреса. 2012 год
Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS/Global Look Press
Папа Франциск во время своей инаугурационной мессы в Ватикане 19 марта 2013 года
Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press
Папа римский Франциск возглавляет мессу в Вербное воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане. 2013 год
Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press
Папа римский Франциск выступает с традиционным обращением к членам дипломатического корпуса в Зале Клементины в Ватикане
Фото: John Jerome E. Ganzon/ZUMAPRESS/Global Look Press
Папа Римский Франциск во время визита на Филиппины
Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press
Папа Римский Франциск во время своей общей аудиенции в Зале Павла VI в Ватикане
Фото: Evandroinetti/Vaticanpool/Spazia/Global Look Press
Папа римский Франциск во время покаянной литургии
Фото: Osservatorre Romano/Global Look Press
Папа римский Франциск машет верующим с главного балкона базилики Святого Петра в Ватикане во время благословения Urbi et Orbi (что в переводе с латыни означает «Городу и миру»)
Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press
Папа римский Франциск и президент России Владимир Путин во время частной аудиенции в Ватикане
Фото: Giuseppe Ciccia/ZUMAPRESS/Global Look Press
Папа римский Франциск приветствует верующих во время еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане
Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press
Папа римский Франциск во время аудиенции у схоластов — участников «Матча за мир» в зале Павла VI в Ватикане
Фото: Evandroinetti/Vaticanpool/Spazia/Global Look Press
Папа римский Франциск в базилике Святого Петра в Ватикане
Фото: Massimo Valicchia/ZUMAPRESS/Global Look Press
Папа римский Франциск возглавляет торжественную пасхальную службу в базилике Святого Петра