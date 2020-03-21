https://static.news.ru/photo/435924f6-6c3b-11ea-88b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maria Grazia Picciarella/Ropi/Global Look Press

Папа римский Франциск обратился ко всем христианам мира и попросил их прочитать «Отче наш» в полдень 25 марта.

По его словам, все христиане должны «воссоединиться в обращении к небесам» в дни, когда человечество столкнулось с угрозой пандемии.

Приглашаю всех глав церквей, всех христианских общин, христиан всех конфессий воззвать к Всевышнему, помолившись одновременно. Приглашаю произнести «Отче наш» 25 марта в полдень, — заявил понтифик во время традиционного воскресного обращения к верующим «Ангелус», которое вновь транслируется через Интернет.

Папа римский заявил, что 27 марта совершит молитву с балкона собора Святого Петра.

На пандемию вируса мы хотим ответить пандемией молитвы и сочувствия, — подчеркнул папа римский, сообщает ТАСС.

В настоящий момент в Европе самая напряжённая ситуация с коронавирусом зафиксирована в Италии. Там заразились более 53,5 тысячи человек, умерли почти 5 тысяч. Медики в стране заявляют, что в госпиталях не хватает мест для больных и аппаратов искусственной вентиляции лёгких, персонал находится в состоянии стресса. Крематории в стране не справляются со своей работой из-за переполнения.

NEWS.ru писал, что второй самолёт с российскими вирусологами и оборудованием вылетел в Италию.

В настоящий момент в мире от коронавируса умерли 13 тысяч человек, выздоровели 95 129, общее число заразившихся составляет 310 882 человека. В России коронавирусом заразились более 300 человек.