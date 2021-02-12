Папа римский Франциск поздравил влюблённых с Днём святого Валентина

https://static.news.ru/photo/68452ad6-6ec8-11eb-a20e-96000091f725_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск поздравил всех влюблённых и обручённых с Днём святого Валентина. С посланием в их адрес он обратился в традиционной воскресной проповеди в Ватикане.

День святого Валентина, покровителя всех влюблённых, традиционно отмечают 14 февраля. В этот праздник принято признаваться друг другу в чувствах, обмениваться подарками и устраивать сюрпризы. Однако многие не знают историю возникновения праздника.

Сегодня День святого Валентина. И я обращаю свои мысли и поздравления к обручённым и влюблённым, молюсь за них и благословляю, — цитирует Франциска ТАСС.

Живший в конце III века н. э. подвижник тогда ещё не признанного официально христианства, врачеватель и миротворец Валентин был казнён в Риме в 298 году. Много лет спустя, уже в V столетии, он был канонизирован из-за мученической смерти во имя Христа.

Вокруг жития святого Валентина существует множество легенд, которые легли в основу истории праздника. Считается, что мученик против воли императора заключал браки по запрещённому христианскому обычаю.

Ранее NEWS.ru писал, что День святого Валентина решили отпраздновать 13% россиян России. Среди них больше всего людей в возрасте от 18 до 24 лет.