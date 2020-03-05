https://static.news.ru/photo/62fc7f2c-5f09-11ea-9701-fa163e074e61_660.jpg Папа римский Франциск Фото: Maria Grazia Picciarella/Ropi/Global Look Press

Папа римский Франциск, который несколько дней назад простудился, пошёл на поправку. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Простуда, диагностированная у папы Франциска, проходит, — цитирует его ТАСС.

Бруни добавил, что понтифик продолжает совершать ежедневные богослужения в Доме Святой Марфы, где он проживает.

Кроме того, по словам Бруни, Ватикан изучает меры по недопущению распространения коронавируса в соответствии с теми, что принимает итальянское правительство. Предположительно, Святой престол скорректирует по ним как деятельность самого папы, так и всего аппарата государства Ватикан.

В последние дни 83-летний понтифик действительно отменил несколько мероприятий из-за плохого самочувствия. Франциск простудился в среду на прошлой неделе во время мероприятий по случаю начала у католиков Великого поста. Ватикан опровергает слухи, что заболевание может быть вызвано коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что в Сети появилась информация о заражении папы римского коронавирусом. Однако пресс-служба Ватикана опровергла эти данные.