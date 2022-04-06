Папа римский Франциск осудил массовые убийства людей в Буче. По его словам, которые приводит Reuters, жестокость на Украине становится всё более ужасающей, в том числе в отношении мирных жителей.

Боевые действия [на Украине] должны прекратиться, — заявил понтифик.

Он также продемонстрировал украинский флаг, который, по его словам, привезли «из города-мученика Бучи». После этих слов к папе римскому вышли украинские дети, которые эвакуировались в Италию.

Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из города Бучи под Киевом. На них изображено большое количество убитых. По данным западных СМИ, это тела мирных жителей города.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков также заявил, что Россия «должна держать ухо востро», так как на Западе над провокациями работают огромные структуры. К числу провокаций он отнёс и ситуацию в Буче.